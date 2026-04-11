Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης σε ηλικία μόλις 59 ετών

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό και κυρίως στο ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Στέφανου Μπορμπόκη, αδερφού του Βασίλη, ο οποίος άφησε το στίγμα του σε κορυφαίες ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής.

Ο ελληνικός ποδοσφαιρικός κόσμος θρηνεί τον θάνατο του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών. Ο παλαίμαχος επιθετικός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό και απεβίωσε το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης, αδελφός του επίσης γνωστού ποδοσφαιριστή Βασίλη Μπορμπόκη, άφησε το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την παρουσία του σε κορυφαίες ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής. Με την εθνική ομάδα της Ελλάδας κατέγραψε 29 συμμετοχές, συμβάλλοντας σημαντικά σε αρκετές διεθνείς διοργανώσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το αφιέρωσε στον ΠΑΟΚ, όπου αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια. Με 214 συμμετοχές και 32 γκολ, ο Μπορμπόκης καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο ταλαντούχους και δημιουργικούς επιθετικούς που έχει βγάλει η Βόρεια Ελλάδα.

Αναγνωρισμένος για την τεχνική του και την επιδεξιότητα στον χώρο της επίθεσης, ο Στέφανος Μπορμπόκης θεωρείται ένας από τους πιο φαντεζί παίκτες της εποχής του. Η απώλειά του προκαλεί μεγάλη συγκίνηση στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπου η προσφορά του παραμένει ζωντανή στη μνήμη των φιλάθλων και των συναδέλφων του.