Euroleague: Ο Ρόμπινσον MVP της 37ης αγωνιστικής

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην 37η αγωνιστική, οδηγώντας την Παρί σε εμφατική νίκη και κατακτώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του τον τίτλο του MVP, ο οποίος ήταν παράλληλα ο πρώτος για παίκτη της γαλλικής ομάδας μέσα στη φετινή σεζόν.

Με 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), την κορυφαία επίδοση της αγωνιστικής, ο Ρόμπινσον ξεχώρισε με την ολοκληρωτική του παρουσία στο παρκέ. Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους, έχοντας 2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα και απόλυτη ευστοχία 12/12 από τη γραμμή των βολών, ενώ πρόσθεσε 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ.

Η συνολική του απόδοση αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα της επικράτησης της Παρί με 113–80 επί της Μακάμπι Ράπιντ Τελ Αβίβ, σε ένα παιχνίδι όπου η γαλλική ομάδα είχε τον πλήρη έλεγχο από νωρίς μέχρι το τέλος.

Ατομικά ρεκόρ

Ο Κέβιν Πάντερ ήταν ο πρώτος σκόρερ του γύρου με 27 πόντους. Ο Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός) ηγείται της συνολικής βαθμολογίας με 19,4 πόντους ανά παιχνίδι.

Ο Μόουζες Ράιτ της Ζαλγκίρις Κάουνας ήταν ο πρώτος με 11 ριμπάουντ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (Ολυμπιακός) βρίσκεται στην κορυφή της συνολικής βαθμολογίας με 6.911 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Ο Σακίλ Χάρισον, ο Τρεντ Φόρεστ της Κόσνερ Μπασκόνια Βιτόρια-Γκαστέιζ, ο Ελί Οκόμπο της Μονακό και το δίδυμο της Χάποελ ΙΜΠΙ Τελ Αβίβ, Κρις Τζόουνς και Βασίλιε Μίτσιτς, μοίρασαν από 8 ασίστ ο καθένας, τις περισσότερες στην αγωνιστική. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ του Ερυθρού Αστέρα Ζβέζντα ηγείται της συνολικής βαθμολογίας με 7.6 ασίστ ανά αγώνα.

Ο Εμπάγιε Ντιάγιε της Μονακό ηγήθηκε της αγωνιστικής με 3 κλεψίματα. Ο Λούκα Βιλντόζα της Βίρτους Μπολόνια βρίσκεται στην κορυφή της συνολικής βαθμολογίας με 1,39 κλεψίματα ανά αγώνα

Ο Κάι Τζόουνς της Αναντολού Εφές είχε 5 τάπες, τις περισσότερες στην αγωνιστική. Ο Ταβάρες ηγείται της συνολικής βαθμολογίας με 1,9 τάπες ανά αγώνα.

Δεν υπήρξαν double-double στον 37ο γύρο.