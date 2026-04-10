Ελλάδα – Ιταλία: «Κλείδωσε» το φιλικό στο Παγκρήτιο | Με υπηρεσιακό τον Μπαλντίνι oι «ατζούρι»
Οnsports team 10 Απριλίου 2026, 18:45
Ένα σπουδαίο φιλικό θα δώσει η Εθνική στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Nations League, καθώς «κλείδωσε» η αναμέτρηση με την Ιταλία στο Παγκρήτιο στις 7 Ιουνίου.

Οριστικά στο πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας μπήκε ένα σημαντικό φιλικό απέναντι στην Ιταλία, το οποίο θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο. Στον πάγκο των φιλοξενούμενων θα βρίσκεται ο Σίλβιο Μπαλντίνι, ο οποίος αναλαμβάνει προσωρινά την τεχνική ηγεσία της «σκουάντρα ατζούρα».

Η αναμέτρηση αποτελεί ένα δυνατό τεστ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις υποχρεώσεις του Nations League που ακολουθούν τον Σεπτέμβριο. Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών είχαν προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η Ιταλία δεν θα εξασφάλιζε συμμετοχή στο Μουντιάλ, κάτι που τελικά συνέβη.

Η ιταλική ομοσπονδία προχώρησε στη σχετική ανακοίνωση τη Μεγάλη Παρασκευή (10/04), γνωστοποιώντας παράλληλα και τον προπονητή που θα καθοδηγήσει την ομάδα στα επερχόμενα φιλικά, συμπεριλαμβανομένου εκείνου με την Ελλάδα, αλλά και της αναμέτρησης με το Λουξεμβούργο στις 3 Ιουνίου. Τον ρόλο του υπηρεσιακού τεχνικού αναλαμβάνει ο Σίλβιο Μπαλντίνι, ο οποίος μέχρι σήμερα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας Κ21 της Ιταλίας, θέση που κατέχει από τον Ιούλιο του 2025. Στην προπονητική του πορεία έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, σε συλλόγους όπως η Παλέρμο, η Πάρμα και η Έμπολι.

Όσον αφορά στον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό της Ιταλίας, η τελική απόφαση αναμένεται μετά τις εκλογές της ομοσπονδίας, που έχουν προγραμματιστεί για τις 21 Ιουνίου. Μεταξύ των βασικών υποψηφίων φέρεται να βρίσκεται ο Αντόνιο Κόντε, παρότι διατηρεί συμβόλαιο με τη Νάπολι και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.



