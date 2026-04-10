Μεταγραφές: Χαμός για Ουναΐ - Η ρήτρα των 20.000.000 ευρώ και το έντονο ενδιαφέρον

Onsports Team

Ο Αζεντίν Ουναΐ έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής αγοράς, με τις εμφανίσεις του στη Χιρόνα να επιβεβαιώνουν πλήρως τη φήμη του ως ενός από τους πιο ταλαντούχους και δημιουργικούς μεσοεπιθετικούς της γενιάς του.

Ο Μαροκινός χαφ, που στο παρελθόν είχε φορέσει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, δείχνει πως έχει κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, προσαρμοζόμενος με εντυπωσιακό τρόπο στις απαιτήσεις της La Liga.

Η παρουσία του στην Ισπανία δεν πέρασε απαρατήρητη από την πρώτη στιγμή, καθώς ο Ουναΐ συνδυάζει τεχνική κατάρτιση, αντίληψη χώρου και ικανότητα στο «ένας με έναν», στοιχεία που τον καθιστούν ιδιαίτερα πολύτιμο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παρά τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες κατά τη διάρκεια του Copa Africa, η επιστροφή του ήταν άμεση και ουσιαστική, με τον ίδιο να επανέρχεται γρήγορα σε υψηλό επίπεδο απόδοσης και να κερδίζει ξανά θέση βασικού ρόλου στο πλάνο της ομάδας του.

Σημαντική είναι και η συμβολή του στην προσπάθεια της Χιρόνα να διατηρηθεί σε ανταγωνιστικό επίπεδο στη La Liga, καθώς η παρουσία του στον άξονα δίνει δημιουργία, ρυθμό και κάθετο παιχνίδι σε κρίσιμες στιγμές των αναμετρήσεων. Ο ρόλος του δεν περιορίζεται απλώς στη δημιουργία φάσεων, αλλά επεκτείνεται και στην επιθετική παραγωγή, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους αριθμούς του.

Azzedine Ounahi suscite un intérêt grandissant sur la scène européenne. Le Lion de l'Atlas, actuellement sous les couleurs de Girona FC, est suivi de près par plusieurs clubs issus des grands championnats, séduits par son profil technique et sa créativité au milieu de terrain.… pic.twitter.com/QS0pvOlsKa — SNRTNewsfr (@SNRTNewsfr) April 8, 2026

Οι εμφανίσεις του έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από συλλόγους κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, με ομάδες από την Αγγλία, την Ισπανία και τη Γερμανία να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Το γεγονός ότι στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ κάνει την περίπτωσή του ακόμη πιο ελκυστική, καθώς πρόκειται για ένα ποσό που θεωρείται διαχειρίσιμο για συλλόγους υψηλού επιπέδου σε σχέση με την ποιότητα και την προοπτική του παίκτη.

Τη φετινή σεζόν, ο Ουναΐ έχει καταγράψει 16 συμμετοχές, με απολογισμό 4 γκολ και 3 ασίστ, αριθμοί που αποτυπώνουν τον επιδραστικό του ρόλο στο παιχνίδι της ομάδας του. Πέρα όμως από τα στατιστικά, αυτό που τον ξεχωρίζει είναι η σταθερή επιρροή του στον ρυθμό των αγώνων, η ικανότητά του να «σπάει» τις άμυνες με μια κίνηση και η συνολική του παρουσία ως ένας σύγχρονος δημιουργικός μέσος που εξελίσσεται διαρκώς και ανεβάζει συνεχώς το αγωνιστικό του επίπεδο.