Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ραντνίσκι: Τέλος ο Λεμονής
Οnsports Τeam 07 Απριλίου 2026, 15:19
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ραντνίσκι / Ραντνίτσκι Νις

Ραντνίσκι: Τέλος ο Λεμονής

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ραντνίσκι αποτελεί από τη Μ. Τρίτη (07/04) ο Τάκης Λεμονής.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε αναλάβει τον πάγκο του συλλόγου της Σερβίας τον περασμένο Δεκέμβριο και σε 11 αναμετρήσεις είχε απολογισμό πέντε νίκες, τέσσερις ήττες και δύο ισοπαλίες.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα η ομάδα παρουσίασε αγωνιστική κάμψη, με αποτέλεσμα να τεθεί και πάλι θέμα με την παραμονή στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας, κάτι που προκάλεσε την απόφαση για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον 66χρονο κόουτς.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Ραντνίσκι ολοκλήρωσε κοινή συναινέσει τη συνεργασία του με τον προπονητή Τάκη Λεμόνη.

Ο σύλλογος ευχαριστεί τον κ. Λεμόνη για όλα όσα πρόσφερε στην Ραντνίσκι κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ευχόμαστε στον πρώην προπονητή κάθε επιτυχία στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή».



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved