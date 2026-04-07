Ραντνίσκι: Τέλος ο Λεμονής

Οnsports Τeam

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ραντνίσκι αποτελεί από τη Μ. Τρίτη (07/04) ο Τάκης Λεμονής.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε αναλάβει τον πάγκο του συλλόγου της Σερβίας τον περασμένο Δεκέμβριο και σε 11 αναμετρήσεις είχε απολογισμό πέντε νίκες, τέσσερις ήττες και δύο ισοπαλίες.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα η ομάδα παρουσίασε αγωνιστική κάμψη, με αποτέλεσμα να τεθεί και πάλι θέμα με την παραμονή στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας, κάτι που προκάλεσε την απόφαση για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον 66χρονο κόουτς.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Ραντνίσκι ολοκλήρωσε κοινή συναινέσει τη συνεργασία του με τον προπονητή Τάκη Λεμόνη.

Ο σύλλογος ευχαριστεί τον κ. Λεμόνη για όλα όσα πρόσφερε στην Ραντνίσκι κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ευχόμαστε στον πρώην προπονητή κάθε επιτυχία στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή».