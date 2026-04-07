Ιταλία: Ο Κόντε θα έβαλε πρώτο στη λίστα… τον εαυτό του

Onsports Team

Η αναφορά του έμπειρου τεχνικού στα σενάρια που τον θέλουν εκ των υποψήφιων για τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας.

Η επιστροφή του Αντόνιο Κόντε στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας, είναι ένα από τα ενδεχόμενα μετά τον αποκλεισμό-σοκ της «Σκουάντρα Ατζούρα» από το τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Νάπολι ασχολείται με την εξασφάλιση της δεύτερης θέσης μετά τη νίκη της (1-0) επί της Μίλαν και το σχεδόν αδύνατο όνειρο μιας εντυπωσιακής προσπέρασης της Ίντερ -επτά βαθμούς πίσω- στην κούρσα του τίτλου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Αντόνιο Κόντε, δέχθηκε σχετικές ερωτήσεις για την Εθνική Ιταλίας.

«Πέρυσι, τους τελευταίους τρεις μήνες, υπήρχε συζήτηση για το ότι θα έφευγα από τη Νάπολι για να ενταχθώ στη Γιουβέντους, θυμάστε;» είπε ο Ιταλός προπονητής.

«Τα Μέσα ενημέρωσης πρέπει να γράψουν γι' αυτό και είναι σωστό το όνομά μου να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Αν ήμουν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, θα σκεφτόμουν τον εαυτό μου, μαζί με άλλους. Για πολλούς λόγους, θα έβαζα το όνομα του Κόντε πρώτο, ειδικά επειδή έχω αγωνιστεί στην εθνική ομάδα και γνωρίζω καλά το περιβάλλον. Αυτές οι φήμες σίγουρα με κολακεύουν γιατί είναι σπουδαίο να εκπροσωπείς τη χώρα σου. Αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι έχω άλλον έναν χρόνο στο συμβόλαιό μου και ότι στο τέλος αυτής της σεζόν θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Ντε Λαουρέντις».