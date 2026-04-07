Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» αναχώρησαν για τη Μαδρίτη (video+pics)
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 07 Απριλίου 2026, 17:18
Η ΑΕΚ αναχώρησε το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης με προορισμό τη Μαδρίτη, όπου την Μ. Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Conference League.

Η ώρα για το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού για την ΑΕΚ έφτασε!

Η «Ένωση», μετά το «διπλό» τίτλου επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», έστρεψε την προσοχή της στο διπλό «ραντεβού» με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, για τους «8» του Conference League. Οι «κιτρινόμαυροι» προπονήθηκαν στα Σπάτα τη Μεγάλη Τρίτη (07/04) και το απόγευμα αναχώρησαν για τη Μαδρίτη.

Στην ΑΕΚ αποφάσισαν να ταξιδέψουν, με πτήση τσάρτερ, μια ημέρα νωρίτερα για την ισπανική πρωτεύουσα, ώστε τη Μ. Τετάρτη (08/04) να ολοκληρώσει ξεκούραστη την προετοιμασία της για τον πρώτο προημιτελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τη Μ. Πέμπτη (09/04, 19:45).

Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Η αναχώρηση της Ένωσης για τη Μαδρίτη


Όταν η ΑΕΚ έβαλε... στοπ στον πόλεμο: «Ο μεγαλύτερος «τίτλος» της ιστορίας μας!»

Ράγιο Βαγιεκάνο: Sold out στην Allwyn Arena

ΑΕΚ: «Τρέλα» στους φιλάθλους της, εξάντλησαν τα εισιτήρια για το ματς με Ολυμπιακό

Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Σε… κλειστό «Μπερναμπέου» το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
5 λεπτά πριν Champions League: Σε… κλειστό «Μπερναμπέου» το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
BET
ΣΚΡΑΤΣ: Μεγάλος νικητής σε κατάστημα Allwyn της Πάτρας
37 λεπτά πριν ΣΚΡΑΤΣ: Μεγάλος νικητής σε κατάστημα Allwyn της Πάτρας
EUROLEAGUE
Χουάντσο: «Θα δούμε το ματς με την Μπαρτσελόνα σαν τελικό»
1 ώρα πριν Χουάντσο: «Θα δούμε το ματς με την Μπαρτσελόνα σαν τελικό»
MUNDIAL
Μουντιάλ 2026: Η κυβέρνηση του Ιράν θα πάρει την τελική απόφαση για τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας
2 ώρες πριν Μουντιάλ 2026: Η κυβέρνηση του Ιράν θα πάρει την τελική απόφαση για τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας
Όλες οι ειδήσεις
