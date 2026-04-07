Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ράγιο Βαγιεκάνο: Sold out στην Allwyn Arena
Οnsports Τeam 07 Απριλίου 2026, 09:13
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Ράγιο Βαγιεκάνο: Sold out στην Allwyn Arena

Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε πως διέθεσε όλα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στον… αστερισμό της ΑΕΚ βρίσκονται άπαντες στην ομάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο, μιας και την Μεγάλη Πέμπτη ι ισπανική ομάδα αντιμετωπίζει τον «Δικέφαλο» για τα προημιτελικά του Conference League.

Οι φίλοι των Ισπανών αναμένεται να δώσουν βροντερών παρών στον πρώτο αγώνα στο Βαγιέκας, αλλά όπως έκανε γνωστό η διοίκηση της ισπανικής ομάδας κάτι ανάλογο θα συμβεί και στον επαναληπτικό στην  Allwyn Arena.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο ενημέρωσε επίσημα ότι όλα τα εισιτήρια για τον επαναληπτικό (16/4, 22:00) στην Allwyn Arena έχουν εξαντληθεί.

«Όλες οι διαθέσιμες θέσεις για το ταξίδι με την πρώτη ομάδα στην Αθήνα έχουν καλυφθεί», σημειώνεται χαρακτηριστικά.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
SUPER LEAGUE
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved