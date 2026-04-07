NCAA: 37 χρόνια μετά το Μίτσιγκαν είναι και πάλι στην κορυφή
Οnsports Τeam 07 Απριλίου 2026, 10:21
ΜΠΑΣΚΕΤ

Το Μίτσιγκαν έγραψε ιστορία καθώς μετά την επικράτηση του επί του Κονέκτικατ Χάσκιζ με 69-63, κατέκτησε και πάλι τον τίτλο στο NCAA.

Μετά από 37 ολόκληρα χρόνια το Μίτσιγκαν είναι και πάλι στην κορυφή του κολλεγιακού μπάσκετ.

Το Μίτσιγκαν κέρδισε στον μεγάλο τελικό του NCAA το Κονέκτικαν Χάσκιζ με 69-63 και κατέκτησε την κορυφή του κολεγιακού μπάσκετ για δεύτερη φορά στην ιστορία του.

Κορυφαίος των πρωταθλητών, πλέον, ήταν ο Ελιότ Κοντό που ολοκλήρωσε τον τελικό πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και έχοντας 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επίθεση Μουρίνιο στους παίκτες του: «Θέλω να σταματήσω να χρησιμοποιώ κάποιους παίκτες»
24 λεπτά πριν Επίθεση Μουρίνιο στους παίκτες του: «Θέλω να σταματήσω να χρησιμοποιώ κάποιους παίκτες»
ΜΠΑΣΚΕΤ
NCAA: 37 χρόνια μετά το Μίτσιγκαν είναι και πάλι στην κορυφή
1 ώρα πριν NCAA: 37 χρόνια μετά το Μίτσιγκαν είναι και πάλι στην κορυφή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αλ Καλίτζ: Στον… πάγο οι συζητήσεις με τον Δώνη
1 ώρα πριν Αλ Καλίτζ: Στον… πάγο οι συζητήσεις με τον Δώνη
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Προβληματισμός στη μεγαλύτερη αγωνιστική κρίση στην εποχή Μεντιλίμπαρ
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Προβληματισμός στη μεγαλύτερη αγωνιστική κρίση στην εποχή Μεντιλίμπαρ
Όλες οι ειδήσεις
