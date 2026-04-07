Elite διαιτητής στο Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ

Ο Μπενουά Μπαστιάν ορίστηκε από την UEFA για το παιχνίδι Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League.

Η UEFA ανακοίνωσε τον διαιτητή που θα διευθύνει την πολύ σημαντική αναμέτρηση της Μεγάλης Πέμπτης, μεταξύ της ΑΕΚ και της Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη.

Αυτός δεν είναι άλλος από τον Γάλλο Elite Μπενουά Μπαστιάν.

Ο 42χρονος ρέφερι έχει βρεθεί αρκετές φορές στον ευρωπαϊκό δρόμο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, σε ματς του Champions League και Europa League.