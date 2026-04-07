Μπανταλόνα – ΑΕΚ: Με Γκρέι η «Ένωση» στο Game 2 των προημιτελικών του BCL

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι βρίσκεται στη δωδεκάδα της ΑΕΚ, για το Game 2 των προημιτελικών του Basketball Champions League, με αντίπαλο την Μπανταλόνα στην Καταλονία.

Ο Γκρέι δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Άρη καθώς ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στο δεξιό ισχίο, ωστόσο «σφίγγει» τα δόντια και δηλώνει «παρών» στο ματς, όπου η ΑΕΚ θα επιδιώξει να πάρει την πρόκριση στο Final Four του BCL.

Στη σύνθεση της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται κι ο Μάρκο Πετσάρσκι, ο οποίος θα κληθεί να καλύψει το «κενό» του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο οποίος είναι τραυματίας κι έμεινε στην Αθήνα.

Η δωδεκάδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.