Euroleague: Η Χάποελ εύκολα τη Φενέρ που συνεχίζει τον κατήφορο

Οι Ισραηλινοί επικράτησαν 95-80 των Τούρκων, οι οποίοι πλέον κινδυνεύουν ακόμη και για το πλεονέκτημα έδρας μετά τις σερί ήττες.

Ανώτερη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε σπουδαία νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στη Σόφια. Οι Ισραηλινοί επικράτησαν 95-80, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 22-13 (έχουν ματς λιγότερο).

Την ίδια ώρα η Φενέρ έπεσε στο 23-13 και πλέον κινδυνεύει για το πλεονέκτημα έδρας, ενώ έδειχνε να έχει σχεδόν «καπαρωμένη» την πρωτιά. Για την ομάδα της Κωνσταντινούπολης ήταν η 4η σερί ήττα της.

Το καθοριστικό σημείο ήταν στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν το 55-50 στο 23΄ με σερί 14-0, έφερε τη διαφορά στο +19 (69-50 στο 28΄). Καλύπτοντας και τη διαφορά ήττας στον πρώτο γύρο.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Νταν Οτούρου με 23 πόντους, ενώ 21 πρόσθεσε ο Ελάιζα Μπράιαντ (με 9 ριμπάουντ), 19 ο Βασίλιε Μίτσιτς και 17 ο Αντόνιο Μπλέικνι. Από τη Φενέρ των 18 λαθών διασώθηκε ο Ουέιντ Μπόλντγουϊν με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 51-38, 75-56, 95-80