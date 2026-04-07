Επίθεση Μουρίνιο στους παίκτες του: «Θέλω να σταματήσω να χρησιμοποιώ κάποιους παίκτες»

Οnsports Τeam

Έξαλλος ο Ζοζέ Μουρίνιο μετά την ισοπαλία της ομάδας του με την Κάζα Πία, που φαινομενικά της στερεί το δικαίωμα να παλέψει για τον τίτλο.

Η Μπενφίκα ταξίδεψε χθες στο Ρίο Μάιορ για να αντιμετωπίσει τη Κάζα Πία, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Liga Portugal, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 1-1 και τους γηπεδούχους να συλλέγουν έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη για τη σωτηρία τους.

Αυτό ήταν κάτι που έκανε έξαλλο τον Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του.

Αναλυτικά όσα είπε για τους παίκτες του:

«Πρέπει να σκεφτώ προσεκτικά, και να σκεφτώ προσεκτικά ως ομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή να είμαι ειλικρινείς θα ήθελα να σταματήσω να χρησιμοποιώ κάποιους παίκτες, αλλά δεν μπορώ γιατί έχουν υψηλές αξίες, είναι περιουσιακά στοιχεία της ομάδας».

«Ίσως είναι πιο εύκολο να μην συνεχίσουμε να προσπαθούμε να αυξήσουμε την αξία τους, αλλά να προσπαθήσουμε να πιάσουμε τους ανταγωνιστές μας. Ο μόνος εφικτός στόχος είναι να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση, ο μόνος και κύριος».