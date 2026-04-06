Μεταγραφές, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Φαβορί ο Καρέτσας για αντί-Φερνάντες

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Κώστας Καρέτσας φαίνεται να εμφανίζεται ως ο καταλληλότερος για να αποτελέσει τον διάδοχο του Μπρούνο Φερνάντες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την αγγλική ομάδα να τον αξιολογεί ως ένα από τα κορυφαία νεαρά ταλέντα της Ευρώπης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται να έχει βάλει στο… στόχαστρο τον Κώστα Καρέτσα, θεωρώντας τον έναν από τους πιο υποσχόμενους νεαρούς ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη. Ο 18χρονος εξτρέμ της Γκενκ ξεχωρίζει φέτος στο βελγικό πρωτάθλημα, με 3 γκολ και 18 ασίστ σε 44 συμμετοχές, και η ιστορία του ως ο νεαρότερος σκόρερ της εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Σκωτία έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον των «κόκκινων διαβόλων».

Τα βρετανικά μέσα εκτιμούν ότι ο Καρέτσας θα μπορούσε να αποτελέσει τον φυσικό διάδοχο του αρχηγού της ομάδας, Μπρούνο Φερνάντες. Το τμήμα scouting και ανάλυσης δεδομένων τον χαρακτηρίζει ως ποδοσφαιρικά έξυπνο και με εξαιρετική επαφή με τη μπάλα, ιδιότητες που τον καθιστούν ικανό να δημιουργήσει και να διαβάζει το παιχνίδι με μοναδικό τρόπο.

Ο προπονητής του στην Γκενκ, Νίκι Χάγεν, επισημαίνει την ικανότητά του να εκμεταλλεύεται το χώρο: «Δίνει το καλύτερό του όταν μπορεί να κινείται ελεύθερα στο γήπεδο. Οι πάσες του είναι φανταστικές και βλέπει σημεία που κανείς άλλος δεν βλέπει. Το μόνο που έπρεπε να μάθει ήταν να συνδυάζει την ιδιοφυΐα του με το απλό παιχνίδι».

Με τις εμφανίσεις του να τραβούν τα βλέμματα της Ευρώπης, ο Καρέτσας ετοιμάζεται να μπει στο μικροσκόπιο ενός εκ των κορυφαίων συλλόγων, θέτοντας τις βάσεις για μια εντυπωσιακή μεταγραφή στο μέλλον.