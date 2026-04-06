Άννα Μαρία Λουτσέσκου: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ο σύζυγος του Μιρτσέα Λουτσέσκου έβαλε κατά των δημοσιογράφων που παρενοχλούν την ίδια και την οικογένειά της.

Σε έξαλλη κατάσταση η Άννα Μαρία Λουτσέσκου προσπαθεί να βάλει ένα τέλος στην αφόρητη πίεση των δημοσιογράφων τόσο προς την ίδια, όσο και προς όλη την οικογένειά της που βρίσκεται στο πλευρό του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Η σύζυγος του έμπειρου προπονητή με ανάρτησή της στα social media ζήτησε από τους δημοσιογράφους να σεβαστούν τη δύσκολη στιγμή που βιώνει η οικογένειά της.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

“Εκθέτω μόνο τα επαγγελματικά μου συναισθήματα δημοσίως, και ακόμα και τότε, πολύ σπάνια. Ποτέ δεν δημοσιοποίησα την παραμικρή λεπτομέρεια της οικογενειακής μου ζωής.

Κι όμως, στο αυτοκίνητο χθες το βράδυ, εγώ και η κόρη μου, καταλήξαμε να κρυβόμαστε κάτω από τα καθίσματα. Αυτό ήταν ταπεινωτικό. Αυτό ήταν επώδυνο. Η αίσθηση ήταν βαθιά επεμβατική, δύσκολο να περιγραφεί διαφορετικά.

Ένιωσα την ανάγκη να πάω στους δημοσιογράφους και να τους παρακαλέσω να σταματήσουν. Αλλά συνειδητοποίησα ότι οποιαδήποτε χειρονομία σαν αυτή θα γύριζε τις κάμερες και θα πρόσθεσε άλλη μια σειρά στο ίδιο σόου. Αυτό πόνεσε πολύ”.