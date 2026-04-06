Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οnsports Τeam 06 Απριλίου 2026, 11:43
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

Παραμένει στην εντατική ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Τη δική του "μάχη" συνεχίζει να δίνει ο Μιρτσέα Λουτσέσκου με τον προπονητή του ΠΑΟΚ να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του. 

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Βουκουρέστι παραμένει ο Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο έμπειρος τεχνικός συνεχίζει να δίνειτ η δική του "μάχη" για να κρατηθεί στη ζωή και άπαντες εύχονται να καταφέρει να την κερδίσει και αυτή και να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. 

Από χθες το βράδυ, μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στο Βουκουρέστι στο πλευρό του πατέρα του. 

Μαζί του τόσο η σύζυγός του Άννα Μαρία, όσο και σύσσωμη η οικογένεια, η οποία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν ρουμάνικα δημοσιεύματα, ζήτησε να μεταφερθεί ο προπονητής σε νοσοκομείο της Βιέννης, για να επωφεληθεί από τις καλύτερες συνθήκες στη μάχη που δίνει για τη ζωή του.

Ωστόσο, το αίτημα της οικογένειας απορρίφθηκε από τους γιατρούς , καθώς η κατάσταση της υγείας του Λουτσέσκου δεν επιτρέπει ένα τέτοιο ταξίδι, αφού επιδεινώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που έστειλε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών του Βουκουρεστίου (SUUB).


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εκπληκτικός Τζόλης «σκότωσε» την Άντερλεχτ στο ντέρμπι του Βελγίου
SUPER LEAGUE
Μήνυμα συσπείρωσης από τον ΠΑΟΚ: «Επιστρέφουμε όταν σπεύδουν να μας ξεγράψουν»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Το μήνυμα Καρεμπέ μετά την ήττα από την ΑΕΚ
OPINION
Το κίνητρο που έχει ο... καρχαρίας όταν μυριστεί αίμα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved