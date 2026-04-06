Σπουδαία κίνηση από την Παρτιζάν για τους «χαμένους» οπαδούς του ΠΑΟΚ
Οnsports Τeam 06 Απριλίου 2026, 10:25
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

Σπουδαία κίνηση από την Παρτιζάν για τους «χαμένους» οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε φιλανθρωπική δράση τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στις οικογένειες των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία προχώρησε η ομάδα της Παρτιζάν με τους παίκτες τους να φορούν μπλουζάκια αφιερωμένα στους οπαδούς που έφυγαν από τη ζωή τόσο άδικα.

Συγκινητική κίνηση από την Παρτιζάν, με τους παίκτες της να φορούν μπλουζάκια αφιερωμένα στους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ, ενώ τα έσοδα από την δράση αυτή, θα δοθούν στις οικογένειες των θυμάτων.

Στον αγώνα της ομάδας του Βελιγραδίου απέναντι στην Τσουκαρίτσκι οι παίκτες της Παρτιζάν » εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο με μπλουζάκια που έγραφαν «Αδέλφια για πάντα μαζί μας», μαζί με τα σήματα των δύο συλλόγων.

Τη δράση αυτή διοργάνωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί της Παρτιζάν, ενώ όπως αναφέρουν οι Σέρβοι, όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις τους, θα δοθούν στις οικογένειες των θυμάτων του ΠΑΟΚ.



Εκπληκτικός Τζόλης «σκότωσε» την Άντερλεχτ στο ντέρμπι του Βελγίου
19 λεπτά πριν Εκπληκτικός Τζόλης «σκότωσε» την Άντερλεχτ στο ντέρμπι του Βελγίου
Μήνυμα συσπείρωσης από τον ΠΑΟΚ: «Επιστρέφουμε όταν σπεύδουν να μας ξεγράψουν»
52 λεπτά πριν Μήνυμα συσπείρωσης από τον ΠΑΟΚ: «Επιστρέφουμε όταν σπεύδουν να μας ξεγράψουν»
Ολυμπιακός: Το μήνυμα Καρεμπέ μετά την ήττα από την ΑΕΚ
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Το μήνυμα Καρεμπέ μετά την ήττα από την ΑΕΚ
Το κίνητρο που έχει ο... καρχαρίας όταν μυριστεί αίμα
2 ώρες πριν Το κίνητρο που έχει ο... καρχαρίας όταν μυριστεί αίμα
