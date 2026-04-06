Σπουδαία κίνηση από την Παρτιζάν για τους «χαμένους» οπαδούς του ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Σε φιλανθρωπική δράση τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στις οικογένειες των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία προχώρησε η ομάδα της Παρτιζάν με τους παίκτες τους να φορούν μπλουζάκια αφιερωμένα στους οπαδούς που έφυγαν από τη ζωή τόσο άδικα.

Στον αγώνα της ομάδας του Βελιγραδίου απέναντι στην Τσουκαρίτσκι οι παίκτες της Παρτιζάν » εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο με μπλουζάκια που έγραφαν «Αδέλφια για πάντα μαζί μας», μαζί με τα σήματα των δύο συλλόγων.

Τη δράση αυτή διοργάνωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί της Παρτιζάν, ενώ όπως αναφέρουν οι Σέρβοι, όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις τους, θα δοθούν στις οικογένειες των θυμάτων του ΠΑΟΚ.