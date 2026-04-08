Αυτοί είναι οι διαιτητές Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού
Οnsports Τeam 08 Απριλίου 2026, 11:41
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται αύριο το βράδυ στην έδρα της Βαλένθια, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» κοντράρονται με τη Χάποελ στη Σόφια, με τη EuroLeague να ανακοινώνει τις διαιτητικές τριάδες.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έκαναν το καθήκον τους και επιβλήθηκαν με εντυπωσιακό τρόπο των Μπαρτσελόνα και Ρεάλ αντίστοιχα αλλά συνεχίζουν να έχουν μπροστά τους πολύ δύσκολες αποστολές, με τη EuroLeague να ανακοινώνει τις διαιτητικές τριάδες.

Στον πρώτο, χρονικά, αγώνα η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη θα υποδεχθεί στη Βουλγαρία τον Ολυμπιακού με διαιτητές να είναι οι Μπελόσεβιτς, Μπισάνγκ και Κονσταντίνοφς.

Αργότερα ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί κόντρα στη Βαλένθια, επί ισπανικού εδάφους, με την αναμέτρηση να διευθύνουν οι Ντιφαλά, Χορντόφ και Τεπενίερ.



