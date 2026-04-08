NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχασε «χρυσό» μπόνους επειδή οι Μπακς δεν τον άφησαν να παίξει
AP Photo/Tyler Tate
Onsports Team 08 Απριλίου 2026, 12:18
NBA / Μιλγουόκι Μπακς

Τεράστια οικονομική απώλεια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο λόγω της «σχέσης» του με τα «Ελάφια».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχασε ένα σημαντικό «χρυσό» μπόνους από τη Nike, καθώς οι Μιλγουόκι Μπακς τον κράτησαν εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν.

Παρά το γεγονός ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ είναι έτοιμος να επιστρέψει, η ομάδα αποφάσισε να μην τον χρησιμοποιήσει στα τελευταία παιχνίδια, με αποτέλεσμα να μην φτάσει τις απαιτούμενες 41 συμμετοχές για την ενεργοποίηση του μπόνους. Φέτος, ο «Greek Freak» έχει αγωνιστεί σε 36 ματς και με τρεις αγώνες να απομένουν, η διαφορά είναι ανεπανόρθωτη.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, η απόφαση των Μπακς να τον αφήσουν εκτός έχει άμεση επίπτωση στο συμβόλαιό του με τη Nike, καθώς το συγκεκριμένο μπόνους προϋπέθετε συμμετοχή σε τουλάχιστον 41 παιχνίδια. Αυτή η εξέλιξη δείχνει πως η ομάδα επιλέγει να προστατεύσει τον παίκτη για το μέλλον, αφήνοντας ωστόσο οικονομικό κόστος στον ίδιο.

«Πολλές πηγές ανέφεραν ότι η απόφαση των Μπακς να κρατήσουν εκτός τον Αντετοκούνμπο του κόστισε ένα σημαντικό μπόνους στο συμβόλαιό του με τη Nike, το οποίο θα είχε ενεργοποιηθεί αν έπαιζε τουλάχιστον 41 παιχνίδια», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του.



