Πένθος στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός τερματοφύλακας, Τόνι Γκόντεν

Στο πένθος βυθίστηκε το αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς η Γουέστ Μπρομ ανακοίνωσε με θλίψη τον θάνατο του θρυλικού τερματοφύλακα, Τόνι Γκόντεν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.

Ο Γκόντεν, γεννημένος στο Τζίλιγχαμ, αγωνίστηκε στην WBA από το 1977 έως το 1986, καταγράφοντας συνολικά 329 συμμετοχές για την ομάδα, ενώ διατηρεί το ρεκόρ συνεχόμενων εμφανίσεων με 228 παιχνίδια.

Η ανακοίνωση του συλλόγου ανέφερε: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για την απώλεια του θρυλικού τερματοφύλακα της Άλμπιον, Τόνι Γκόντεν. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Γκόντεν φόρεσε επίσης τη φανέλα της Chelsea, καταγράφοντας 37 επίσημες συμμετοχές, με πιο αξιομνημόνευτη στιγμή την αναμέτρηση στο Όλντ Τράφορντ τον Σεπτέμβριο του 1986, όταν απέκρουσε δύο πέναλτι στη νίκη με 1-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Εκτός από την Τσέλσι και τη Γουέστ Μπρομ, ο Γκόντεν αγωνίστηκε σε Μπέρμιγχαμ, Λούτον, Πίτερμπρο και Μπέρι, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα σε κάθε ομάδα που υπηρέτησε.

Ο Τόνι Γκόντεν έγινε αγαπητός στους φιλάθλους, με πολλούς να τον αποχαιρετούν στα social media, θυμίζοντας τις μεγάλες του στιγμές και τον ρόλο του ως βασικό πυλώνα της ομάδας τους.