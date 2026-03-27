Εκτός φιλικών της Ουγγαρίας ο Βάργκα λόγω τραυματισμού
Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία της Ουγγαρίας ο Μπάρναμπας Βάργκα λόγω του τραυματισμού του στην ποδοκνημική θα μείνει εκτός από τα παιχνίδια με Σλοβενία και Ελλάδα.
Αποχώρησε από το προπονητικό καμπ της Ουγγαρίας ο Μπάρναμπας Βάργκα λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει.
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία της Ουγγαρίας ο επιθετικός της ΑΕΚ δεν έχει αναρρώσει από την κάκωση στην ποδοκνημική (από τον αγώνα με την Κηφισιά) και έτσι βγήκε εκτός της αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του.
Ο Βάργκα πήγε στην Ουγγαρία και αφού υποβλήθηκε σε μαγνητική φάνηκε πως έχει υποστεί μια μικρή κάκωση στον αστράγαλο και πιο συγκεκριμένα στον πρόσθιο αστραγαλοπερονιαιο σύνδεσμο δεξιάς ποδοκνημικής.
Orban Willi is csatlakozott a szlovénok és a görögök elleni mérkőzésekre készülő férfi A-válogatott keretéhez, Varga Barnabás azonban elhagyta az edzőtábort, miután kiderült, hogy a bokasérülése nem fog rendbe jönni az edzőtábor végéig.#HUNSVN #HUNGRE #csakegyutt #magyarok— MLSZ (@MLSZhivatalos) March 27, 2026