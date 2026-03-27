Εκτός φιλικών της Ουγγαρίας ο Βάργκα λόγω τραυματισμού

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία της Ουγγαρίας ο Μπάρναμπας Βάργκα λόγω του τραυματισμού του στην ποδοκνημική θα μείνει εκτός από τα παιχνίδια με Σλοβενία και Ελλάδα.

Αποχώρησε από το προπονητικό καμπ της Ουγγαρίας ο Μπάρναμπας Βάργκα λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία της Ουγγαρίας ο επιθετικός της ΑΕΚ δεν έχει αναρρώσει από την κάκωση στην ποδοκνημική (από τον αγώνα με την Κηφισιά) και έτσι βγήκε εκτός της αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Ο Βάργκα πήγε στην Ουγγαρία και αφού υποβλήθηκε σε μαγνητική φάνηκε πως έχει υποστεί μια μικρή κάκωση στον αστράγαλο και πιο συγκεκριμένα στον πρόσθιο αστραγαλοπερονιαιο σύνδεσμο δεξιάς ποδοκνημικής.