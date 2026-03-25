Καρέτσας και Κωστούλας μεταξύ των πιο υποσχόμενων ταλέντων στον κόσμο!

Μία ιδιαίτερη διάκριση για τον Κώστα Καρέτσα και τον Μπάμπη Κωστούλα.

Στη λίστα NXGN, ήτοι της Νέας Γενιάς, συμπεριλήφθηκαν Κώστας Καρέτσας και Χαράλαμπος Κωστούλας. Πρόκειται για τη λίστα της ιστοσελίδας «Goal» με τα 50 πιο υποσχόμενα ταλέντα παγκοσμίως, γεννημένα από το 2007 και μετά, καταλαμβάνοντας τη 14η και την 25η θέση αντίστοιχα.

Για τον Καρέτσα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην εντυπωσιακή του παρουσία με τη φανέλα της Γκενκ, με την οποία πλησιάζει τις 20 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.

«Η κορυφαία βελγική ομάδα αποκτά ισχυρή φήμη για την ανάπτυξη κορυφαίων ταλέντων και ίσως να μην υπάρχει καλύτερος παίκτης στην Jupiler League αυτή τη στιγμή από τον παίκτη της Γκενκ, Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο 18χρονος πλησιάζει στο να καταγράψει 20 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν, εν μέσω συγκρίσεων με τον Μάρτιν Έντεγκααρντ.

Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ έχουν συνδεθεί με τον Καρέτσα τους τελευταίους 12 μήνες, με μια μετακίνηση σχεδόν βέβαιη να φτάνει αυτό το καλοκαίρι για τον νεότερο σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Ελλάδας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τον Κωστούλα, επισημαίνεται η μετακίνησή του στη Μπράιτον έναντι 30 εκατομμυρίων λιρών, έπειτα από μια εξαιρετική πρώτη σεζόν με τον Ολυμπιακό, όπου σημείωσε επτά γκολ.

«Αποκτήθηκε από την Μπράιτον (30 εκατομμύρια λίρες) αφού σκόραρε επτά φορές για τον Ολυμπιακό στην πρώτη του σεζόν με την πρώτη ομάδα, ο 18χρονος επιθετικός Κωστούλας έχει δείξει δείγματα της ποιότητάς του από τότε που έφτασε στην Premier League, κυρίως όταν σκόραρε με εξαιρετικό τρόπο εναντίον της Μπόρνμουθ τον Ιανουάριο.

Με ένστικτο γκολ που έχουν συγκριθεί με τον σπουδαίο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ο Κωστούλας είναι πιθανό να συνεχίσει να δημιουργεί μαγικές στιγμές καθώς εγκαθίσταται στη νότια ακτή της Αγγλίας», επισημαίνεται.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν οι Εστεβάο και Πάου Κουμπαρσί.