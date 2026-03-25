Το πήρε απόφαση: Ο Βάγκνερ Λαβ σταματά το ποδόσφαιρο

Τέλος εποχής για τον Βάγκνερ Λαβ. Στα 41 του χρόνια ο Βραζιλιάνος επιθετικός που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για τη Ρετρό στη Serie C (τρίτη κατηγορία) της Βραζιλίας, αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του.

Ο Λαβ Θα παίξει τον τελευταίο αγώνα του εναντίον της Σεαρά το επόμενο Σαββατοκύριακο, στο περιφερειακό πρωτάθλημα Περναμπουκάνο. Ο ίδιος ο παίκτης το επιβεβαίωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα σαφές μήνυμα: «το τελευταίο κεφάλαιο».

Από την πρώτη του εμφάνιση στην Παλμέιρας το 2002, ο επιθετικός έχει μια αξιοσημείωτη καριέρα ως ένας πραγματικός παγκόσμιος ταξιδευτής. Άφησε το στίγμα του ιδιαίτερα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, κερδίζοντας τέσσερα πρωταθλήματα Ρωσίας και ένα Europa League, μεταξύ άλλων επιτευγμάτων, και σκοράροντας 124 γκολ σε 259 αγώνες.

Εκπροσώπησε επίσης τη Βραζιλία 20 φορές (4 γκολ) και ήταν μέλος της Σελεσάο κατά τη διάρκεια των νικών τους στο Κόπα Αμέρικα το 2004 και το 2007. Εκτός από τη Βραζιλία και τη Ρωσία, έπαιξε επίσης στην Κίνα, την Τουρκία, τη Δανία και το Καζακστάν, και είχε επίσης μερικούς μήνες στη Μονακό κατά τη διάρκεια της σεζόν 2015-16, με 4 γκολ σε 13 αγώνες για τον σύλλογο από το Πριγκιπάτο.