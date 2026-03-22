Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι 0-2: Ο Ο’ Ράιλι πήρε την κούπα σπίτι του

Onsports Team

Η Μάντσεστερ Σίτι πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, αφού επικράτησε της Άρσεναλ με MVP τον Ο’ Ράιλι και κατέκτησε το League Cup για 9η φορά στην ιστορία της.

Ο Ο'Ράιλι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του τελικού του League Cup και μετά από εμφάνιση που θα διηγείται και στα... εγγόνια του πέτυχε δύο γκολ και χάρισε την κούπα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η ομάδα του Μάντσεστερ ήταν ανώτερη καθ' όλη τη διάρκιεα του αγώνα, πήρε την νίκη με 2-0 και κατάφερε να πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Αυτή ήταν η 9η φορά που η Σίτι κατακτά το League Cup, στις 10 φορές που έχει καταφέρει να βρεθεί στον τελικό του θεσμού.

Αν και το πρώτο ημίχρονο δεν είχε να προσφέρει τίποτα το διιαίτερο στους 88.000 θεατές που βρέθηκε στο Γουέμπλει, το δεύτερο ήταν όλα τα... λεφτά.

Στο 50’ ο Κέπα γλύτωσε την κόκκινη για το μαρκάρισμα στον Ντοκού, όμως στο 60’ έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του έπειτα από σέντρα του Σερκί και από κοντά ο Ο’Ράιλι με κεφαλιά είχε εύκολο έργο. Πριν καλά-καλά προλάβει να συνέλθει η Άρσεναλ, δέχθηκε και δεύτερο γκολ καθώς 4 λεπτά μετά ο Ματέους Νούνες έκανε τη σέντρα και ο Ο’Ράιλι ξανά με κεφαλιά έγραψε το 0-2.

Στη συνέχεια η Άρσεναλ βγήκε μπροστά, προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες για να ξαναμπεί στο ματς αλλά οι παίκτες της δεν κατάφεραν να βρουν στόχο με αποτέλεσμα το 0-2 να παραμείνει και η κούπα να πάρει τον δρόμο της για το Μάντσεστερ.

ΆΡΣΕΝΑΛ: Κέπα, Γουάιτ (82′ Ζεζούς), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπίας (66′ Καλαφιόρι), Ράις, Θουμπιμέντι, Χάβερτς (66′ Μαντουέκε), Σακά, Τροσάρ (82′ Μαρτινέλι), Γκιόκερες

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Τράφορντ, Νούνιες, Κουσάνοφ, Ακέ, Ο’Ράιλι, Μπερνάρντο, Σεμένιο, Τσερκί (90+1′ Φόντεν), Ντοκού, Χάλαντ