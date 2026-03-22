Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Τυλίχθηκε στις φλόγες πούλμαν με οπαδούς - Βίντεο
Οnsports Team 22 Μαρτίου 2026, 18:54
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκαριστικές στιγμές λίγο πριν τον τελικό του Carabao Cup, με πούλμαν φιλάθλων της Μάντσεστερ Σίτι να καίγεται ολοσχερώς.

Εφιαλτικές σκηνές στο Λονδίνο έζησαν φίλαθλοι της Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίοι μετάβαιναν οδικώς για το μεγάλο παιχνίδι του τελικού του Carabao Cup απέναντι στην Άρσεναλ.

Λίγο πριν φτάσουν στο γήπεδο, άκουσαν μια έκρηξη στο πούλμαν στο οποίο επέβαιναν και μέσα σε δευτερόλεπτα το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες!

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή.

Οι επιβάτες και ο οδηγός πρόλαβαν και εγκατέλειψαν έγκαιρα το πούλμαν, χωρίς να έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. 

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο και προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.



