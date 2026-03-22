Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Τυλίχθηκε στις φλόγες πούλμαν με οπαδούς - Βίντεο

Σοκαριστικές στιγμές λίγο πριν τον τελικό του Carabao Cup, με πούλμαν φιλάθλων της Μάντσεστερ Σίτι να καίγεται ολοσχερώς.

Εφιαλτικές σκηνές στο Λονδίνο έζησαν φίλαθλοι της Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίοι μετάβαιναν οδικώς για το μεγάλο παιχνίδι του τελικού του Carabao Cup απέναντι στην Άρσεναλ.

Λίγο πριν φτάσουν στο γήπεδο, άκουσαν μια έκρηξη στο πούλμαν στο οποίο επέβαιναν και μέσα σε δευτερόλεπτα το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες!

Dramatic footage of a Manchester City fan coach engulfed in flames on the M6 Toll near junction 3, en route to the Carabao Cup final against Arsenal at Wembley Stadium.



No injuries occurred; affected fans were safely transferred to a replacement coach, with traffic disruptions… pic.twitter.com/A1RzUfsf2L — Quickie (@Quickie_001) March 22, 2026

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή.

Οι επιβάτες και ο οδηγός πρόλαβαν και εγκατέλειψαν έγκαιρα το πούλμαν, χωρίς να έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο και προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.