Μπαρτσελόνα: Γιόρτασαν τα γενέθλια του Ροναλντίνιο οι «μπλαουγκράνα» μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο
Onsports Team 22 Μαρτίου 2026, 19:01
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μπαρτσελόνα / Ράγιο Βαγιεκάνο

Μπαρτσελόνα: Γιόρτασαν τα γενέθλια του Ροναλντίνιο οι «μπλαουγκράνα» μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο

Ο Ροναλντίνιο γιόρτασε τα 46α γενέθλιά του το Σάββατο (21/03) και η Μπαρτσελόνα επέλεξε να τον τιμήσει με έναν ξεχωριστό τρόπο πριν από τον αγώνα της με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Λίγο πριν τη σέντρα στο Καμπ Νόου, οι παίκτες των «μπλαουγκράνα» εμφανίστηκαν φορώντας τη φανέλα της σεζόν 2005/06, την οποία είχε συνδέσει όσο λίγοι ο Βραζιλιάνος σταρ, σε μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης της προσφοράς του στον σύλλογο.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση αναμένεται μάλιστα να διατεθεί και στο κοινό, ως μέρος της επετειακής πρωτοβουλίας.

 

Παράλληλα, υπήρξε και ειδική αναφορά στον Ροναλντίνιο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, με τη Μπαρτσελόνα να υπενθυμίζει τον καθοριστικό του ρόλο στην επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης, μέσω της κατάκτησης του Champions League, αλλά και στη διαμόρφωση της βάσης για τη μετέπειτα κυριαρχία με ηγέτη τον Λιονέλ Μέσι.



