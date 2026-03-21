Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Καθυστερεί η επιστροφή του Φώτη Ιωαννίδης

Ο Έλληνας στράικερ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα τραυματισμού στο αριστερό του γόνατο, που τον κρατά πάνω από δύο μήνες εκτός.

Στον ημιτελικό του League Cup με την Γκιμαράες (11/1), ο Φώτης Ιωαννίδης υπέστη υποτροπή στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, πρόβλημα το οποίο είχε πρωτοεμφανιστεί τον Νοέμβριο και τον είχε υποχρεώσει να χάσει τα τελευταία δύο ματς της εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και πολλά παιχνίδια των «λιονταριών» σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League.

Ο 26χρονος διεθνής φορ συνεχίζει την αποθεραπεία του στο γόνατο, καθώς έμεινε και εκτός πλάνων του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα προσεχή φιλικά της εθνικής ομάδας και κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει πότε τελικά θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Ούτε βέβαια και ο κόουτς της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς πρωταθλήματος στην έδρα της Αλβέρκα, ανέφερε ότι «δεν θα είναι έτοιμος ούτε για την Κυριακή, ούτε για τις επόμενες εβδομάδες. Συνεχίζει την αποθεραπεία του».