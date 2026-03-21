Σοκ στην Τουρκία: Δολοφονήθηκε 21χρονος ποδοσφαιριστής

Ο νεαρός ήταν σε αυτοκίνητο με φίλο του ράπερ, όταν δέχτηκαν επίθεση με πυροβολισμούς σε περιοχή της Κωνσταντινούπολης και δυστυχώς έχασε τη ζωή του.

Ο Κουμπιλάι Καν Κουντακτσί, ήταν ποδοσφαιριστής στα 21 του χρόνια. Αγωνιζόταν στην Καρς 36 Σπορ, όμως δυστυχώς το βράδυ της Πέμπτης (19/3) έπεσε θύμα δολοφονίας σε ενέδρα που είχε στηθεί στην περιοχή Ουμρανίγιε της Κωνσταντινούπολης.

Ο νεαρός επέβαινε σε αυτοκίνητο το οποίο δέχτηκε πυροβολισμούς και δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Στο ίδιο όχημα επενέβαινε και ο ράπερ, Κανμπέι. Με ανάρτησή του αναφέρθηκε στο θέμα: «Χθες, περίπου στις 22:00, βρισκόμασταν σε δρόμο στο Ουμρανίγιε. Το αυτοκίνητό μας δέχθηκε επίθεση. Πονάμε, χάσαμε τον αδερφό μας».

Οι πρώτες πληροφορίες που αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, είναι πως ήδη έχει συλληφθεί η Αλέινα Καλαϊτσιόγλου. Η συγκεκριμένη ήταν πρώην σύντροφος του ράπερ.