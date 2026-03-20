Τότεναμ: Απολογείται ο Τούντορ για σχόλια που έκανε για διαιτητή
Onsports Team 20 Μαρτίου 2026, 18:17
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο στόχαστρο της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FA) βρίσκεται ο προπονητής της Τότεναμ, Ιγκόρ Τούντορ, μετά τα σχόλια που έκανε για τον διαιτητή Τόμας Μπράμαλ στην ήττα της ομάδας του από τη Φούλαμ.

Ο Τούντορ κατηγόρησε τον Μπράμαλ ότι είναι «εντός έδρας διαιτητής» που «δεν καταλαβαίνει το ποδόσφαιρο». Ο προπονητής των Σπερς ήταν έξαλλος με αυτό που χαρακτήρισε «απίστευτο λάθος» και κατηγόρησε τον Ραούλ Χιμένες ότι «έκλεψε» σπρώχνοντας τον Ράντου Ντραγκούσιν, πριν ο Χάρι Γουίλσον σκοράρει το εναρκτήριο γκολ για τη Φούλαμ στην ήττα με 2-0 στο «Κρέιβεν Κότατζ».

«Δεν μου άρεσε ο διαιτητής, ήταν διαιτητής εντός έδρας, δεν ένιωθα καλά μαζί του. Όλες οι αποφάσεις ήταν με το μέρος τους. Δεν καταλαβαίνει το ποδόσφαιρο, την αίσθηση του τι είναι λάθος και τι είναι σωστό», είχε δηλώσει.

Ο Τούντορ κατηγορήθηκε από την FA για ανάρμοστη συμπεριφορά, επειδή φέρεται ότι «έκανε σχόλια που υπονοούν προκατάληψη ή/και αμφισβητούν την ακεραιότητα ή/και είναι προσωπικά προσβλητικά σε σχέση με έναν διαιτητή αγώνα».

Η ανακοίνωση της FA ανέφερε: «Ο Ιγκόρ Τούντορ κατηγορήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά μετά από σχόλια που έκανε μετά τον αγώνα τους εναντίον της Φούλαμ την Κυριακή 1 Μαρτίου στην Premier League.

Ο προπονητής φέρεται να ενήργησε με ανάρμοστο τρόπο κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης μετά τον αγώνα, κάνοντας σχόλια που υπονοούν προκατάληψη ή/και αμφισβητούν την ακεραιότητα ή/και είναι προσωπικά προσβλητικά σε σχέση με έναν διαιτητή αγώνα».

Ο Ιγκόρ Τούντορ έχει προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαρτίου για να απαντήσει σε αυτήν την κατηγορία.



