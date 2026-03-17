Στην Εθνική Ουγγαρίας ο Βάργκα
Οnsports Τeam 17 Μαρτίου 2026, 17:50
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίγο πριν τον επαναληπτικό με την Τσέλιε, έγινε γνωστό ότι ο Μπαρνάμπας Βάργκα βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της χώρας του. 

Ο διεθνής επιθετικός της ΑΕΚ, συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή για το φιλικό με την Σλοβενία (28/3, 19:00), αλλά κι αυτό κόντρα στην Εθνική μας ομάδα (31/3, 20:00).

Ο Βάργκα αποτελεί το βασικότερο επιθετικό όπλο της Ουγγαρίας έχοντας 13 γκολ σε 28 συμμετοχές, ενώ βρίσκεται και σε εξαιρετική κατάσταση καθώς με την φανέλα της ΑΕΚ μετρά 4 γκολ, 2 ασίστ σε 10 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ πέτυχε και το πρώτο του ευρωπαϊκό τέρμα με τα κιτρινόμαυρα στο ματς με την Τσέλιε. 



