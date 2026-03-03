Νέα εξέλιξη με Κριστιάνο Ρονάλντο: Παραμένει στη Σαουδική Αραβία

Οnsports Τeam

Λίγες ώρες μετά τον θόρυβο που προκάλεσε η καταγραφή πτήσης του ιδιωτικού του τζετ με προορισμό τη Μαδρίτη, νέα στοιχεία έρχονται να αποσαφηνίσουν την κατάσταση γύρω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, διαψεύδοντας τα σενάρια περί αποχώρησής του από τη Σαουδική Αραβία.

Η μετακίνηση του Bombardier Global Express του Πορτογάλου άσου εντοπίστηκε σε πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων, πυροδοτώντας φήμες ότι είχε εγκαταλείψει τη χώρα μαζί με την οικογένειά του. Η εικόνα, ωστόσο, που προκύπτει είναι διαφορετική.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο ξεκαθάρισε πως τα σχετικά δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τονίζοντας ότι ο αρχηγός της Αλ Νασρ παραμένει στο Ριάντ. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, όπου ακολουθεί θεραπεία για ενοχλήσεις που αποκόμισε από το τελευταίο παιχνίδι.

Όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχει ταξίδι προς τη Μαδρίτη και τα σενάρια περί αποχώρησης κρίνονται ανακριβή. Έτσι, η φημολογία που αναπτύχθηκε γύρω από την πτήση του ιδιωτικού αεροσκάφους φαίνεται να κλείνει, με τον Ρονάλντο να συνεχίζει κανονικά τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.