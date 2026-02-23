LaLiga: Ξύλο μεταξύ αστυνομίας και οπαδών, μετά το Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης (video)

Οnsports Τeam

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης (2-1), με αστυνομικές δυνάμεις να συγκρούονται με οπαδούς των γηπεδούχων.

Η κατάσταση άρχισε να φορτίζεται ήδη από τη διάρκεια του αγώνα, όταν φίλαθλος της Οσασούνα πέταξε μικρό μπουκάλι προς τον Τιμπό Κουρτουά.

Ο Βέλγος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης παρέδωσε το αντικείμενο στον διαιτητή, με τα μεγάφωνα του γηπέδου να προχωρούν σε συστάσεις προς το κοινό.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, αστυνομικοί κινήθηκαν για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ωστόσο η επιχείρηση οδήγησε σε γενικευμένη ένταση. Ακολούθησαν συμπλοκές σώμα με σώμα, ενώ σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται αστυνομικοί να επεμβαίνουν δυναμικά ανάμεσα σε οπαδούς, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις, με την υπόθεση να βρίσκεται υπό διερεύνηση.