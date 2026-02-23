Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LaLiga: Ξύλο μεταξύ αστυνομίας και οπαδών, μετά το Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης (video)
Οnsports Τeam 23 Φεβρουαρίου 2026, 17:25
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LaLiga: Ξύλο μεταξύ αστυνομίας και οπαδών, μετά το Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης (video)

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης (2-1), με αστυνομικές δυνάμεις να συγκρούονται με οπαδούς των γηπεδούχων.

Η κατάσταση άρχισε να φορτίζεται ήδη από τη διάρκεια του αγώνα, όταν φίλαθλος της Οσασούνα πέταξε μικρό μπουκάλι προς τον Τιμπό Κουρτουά.

Ο Βέλγος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης παρέδωσε το αντικείμενο στον διαιτητή, με τα μεγάφωνα του γηπέδου να προχωρούν σε συστάσεις προς το κοινό.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, αστυνομικοί κινήθηκαν για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ωστόσο η επιχείρηση οδήγησε σε γενικευμένη ένταση. Ακολούθησαν συμπλοκές σώμα με σώμα, ενώ σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται αστυνομικοί να επεμβαίνουν δυναμικά ανάμεσα σε οπαδούς, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις, με την υπόθεση να βρίσκεται υπό διερεύνηση.



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Προπονητής Λεβερκούζεν: «Δεν έχει τελειώσει τίποτα, εξαιρετικός και με μεγάλη εμπειρία ο Ολυμπιακός»
11 λεπτά πριν Προπονητής Λεβερκούζεν: «Δεν έχει τελειώσει τίποτα, εξαιρετικός και με μεγάλη εμπειρία ο Ολυμπιακός»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Εθνική Ανδρών: Ξεκίνησε η προετοιμασία για τα δύο ματς με το Μαυροβούνιο
36 λεπτά πριν Εθνική Ανδρών: Ξεκίνησε η προετοιμασία για τα δύο ματς με το Μαυροβούνιο
EUROLEAGUE
Ρεάλ Μαδρίτης: Αποχωρεί ο Μάριο Χεζόνια - Οι δύο προοπτικές που εξετάζει ο Κροάτης
44 λεπτά πριν Ρεάλ Μαδρίτης: Αποχωρεί ο Μάριο Χεζόνια - Οι δύο προοπτικές που εξετάζει ο Κροάτης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LaLiga: Ξύλο μεταξύ αστυνομίας και οπαδών, μετά το Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης (video)
1 ώρα πριν LaLiga: Ξύλο μεταξύ αστυνομίας και οπαδών, μετά το Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης (video)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved