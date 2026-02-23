Εθνική Ανδρών: Ξεκίνησε η προετοιμασία για τα δύο ματς με το Μαυροβούνιο

Οnsports Team

Την προετοιμασία της για τους αγώνες με το Μαυροβούνιο ξεκίνησε τη Δευτέρα (23/2) η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών.

Από τη Sunel Arena, έδρα του εντός έδρας αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής (27/2, 19.00), άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τα δύο παιχνίδια με το Μαυροβούνιο, στο δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.

Δέκα παίκτες έδωσαν το «παρών» και προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες των Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, Κώστα Χαραλαμπίδη και Κωνσταντίνου Ηλιάδη, με κάποιες αλλαγές προσώπων να υπάρχουν αναγκαστικά σε σχέση με την αρχική κλήση.

Οι Νάσος Μπαζίνας και Αλέξανδρος Νικολαΐδης έμειναν έξω λόγω προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετωπίζουν και κλήθηκαν και ήταν παρόντες από σήμερα οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος και Νίκος Τουλιάτος.

Στη σημερινή προπόνηση συμμετείχαν ακόμα οι Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Χουγκάζ, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ και Νίκος Πλώτας.