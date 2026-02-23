Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική Ανδρών: Ξεκίνησε η προετοιμασία για τα δύο ματς με το Μαυροβούνιο
Οnsports Team 23 Φεβρουαρίου 2026, 18:04
ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ανδρών: Ξεκίνησε η προετοιμασία για τα δύο ματς με το Μαυροβούνιο

Την προετοιμασία της για τους αγώνες με το Μαυροβούνιο ξεκίνησε τη Δευτέρα (23/2) η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών.

Από τη Sunel Arena, έδρα του εντός έδρας αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής (27/2, 19.00), άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τα δύο παιχνίδια με το Μαυροβούνιο, στο δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.

Δέκα παίκτες έδωσαν το «παρών» και προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες των Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, Κώστα Χαραλαμπίδη και Κωνσταντίνου Ηλιάδη, με κάποιες αλλαγές προσώπων να υπάρχουν αναγκαστικά σε σχέση με την αρχική κλήση.

Οι Νάσος Μπαζίνας και Αλέξανδρος Νικολαΐδης έμειναν έξω λόγω προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετωπίζουν και κλήθηκαν και ήταν παρόντες από σήμερα οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος και Νίκος Τουλιάτος.

Στη σημερινή προπόνηση συμμετείχαν ακόμα οι Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Χουγκάζ, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ και Νίκος Πλώτας.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Τένις: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε στην 30η θέση, άλμα 55 θέσεων για τον Σακελλαρίδη
2 λεπτά πριν Τένις: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε στην 30η θέση, άλμα 55 θέσεων για τον Σακελλαρίδη
EUROLEAGUE
Euroleague: Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε τον Λένι Ράντολφ
34 λεπτά πριν Euroleague: Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε τον Λένι Ράντολφ
CHAMPIONS LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Δεν υπάρχει η πίεση του πρέπει να προκριθούμε»
1 ώρα πριν Μεντιλίμπαρ: «Δεν υπάρχει η πίεση του πρέπει να προκριθούμε»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ξέσπασε η σύζυγος του Λεσόρ: «Ρατσιστική αυτή η μεταμφίεση, να κρατάς και πατερίτσα είναι βάρβαρο»
1 ώρα πριν Ξέσπασε η σύζυγος του Λεσόρ: «Ρατσιστική αυτή η μεταμφίεση, να κρατάς και πατερίτσα είναι βάρβαρο»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved