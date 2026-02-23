Προπονητής Λεβερκούζεν: «Δεν έχει τελειώσει τίποτα, εξαιρετικός και με μεγάλη εμπειρία ο Ολυμπιακός»

Οnsports Team

Ο Κάσπερ Χιούλμαντ ξέρει καλά πόσο επικίνδυνος μπορεί αν γίνει ο Ολυμπιακός, αν η Λεβερκούζεν θεωρήσει πως η πρόκριση έχει ήδη τελειώσει.

«Παίρνουμε το παιχνίδι πολύ σοβαρά, δεν έχει τελειώσει ακόμα». Λόγια του Δανού προπονητή της Λεβερκούζεν Κάσπερ Χιούλμαντ, μιλώντας την Δευτέρα (23/2) στους δημοσιογράφους, σε συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (24/2, 22:00) ρεβάνς με τον Ολυμπιακό, στα playoffs της νοκ άουτ φάσης του Champions League, με στόχο μία θέση στους «16» της διοργάνωσης.

Έχοντας το πλεονέκτημα της νίκης με 2-0 από τον πρώτο αγώνα το «Γ. Καραϊσκάκης» την περασμένη Τετάρτη (18/2) ο Κάσπερ Χιούλμαντ και ο τερματοφύλακας Γιάνις Μπλάσβιχ μίλησαν για την τρέχουσα κατάσταση, τη δύναμη του Ολυμπιακού στις στημένες φάσεις, με τον Δανό προπονητή να χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα του πρώτου ματς «επικίνδυνο».

«Είναι μια καλή αρχική θέση και ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά και επικίνδυνο αν το πάρουμε πολύ ελαφρά», τόνισε ο Κάσπερ Χιούλμαντ, αναφερόμενος στη νίκη με 2-0 στον πρώτο αγώνα στον Πειραιά μια εβδομάδα νωρίτερα.

«Παίρνουμε αυτό το παιχνίδι πολύ σοβαρά. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα χρειαστούμε την καλύτερη δυνατή απόδοσή μας. Είναι ένας εξαιρετικός αντίπαλος. Μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα και εμπειρία στην Ευρώπη. Αλλά ακόμη και η νίκη στον πρώτο αγώνα δεν αλλάζει το γεγονός ότι προσεγγίζουμε το παιχνίδι όπως συνήθως. Θέλουμε να είμαστε προνοητικοί και να κερδίσουμε. Η ομάδα δεν έχει φτάσει ακόμα στο κορυφαίο της επίπεδο και ότι η αυριανή ρεβάνς είναι μια ευκαιρία για περαιτέρω βελτίωση και πρόκριση στους «16».

Και συνέχισε: «Δεν θα επαναπαυθούμε στο 0-2 του πρώτου αγώνα. Πρέπει να παίξουμε σαν να είναι 0-0. Περιμένουμε τον Ολυμπιακό να βγάλει ένταση στα πρώτα 25 λεπτά. Αν ο αγώνας γίνει χαοτικός, ο αντίπαλος παίρνει ενέργεια. Η φιλοσοφία μας είναι το όπλο μας. Στόχος μας είναι αποκτήσουμε έλεγχο του ρυθμού και να παίξει επιθετικά μπροστά στους φιλάθλους μας».

Μετά τον Λοίκ Μπαντέ (μυϊκός τραυματισμός), ο Μάλικ Τίλμαν θα μπορούσε επίσης να χάσει τον αυριανό αγώνα, αφού υπέστη χτύπημα στον αστράγαλό του:

«Δεν πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να αγωνιστεί. Αλλά θα πάρουμε μια τελική απόφαση αύριο μετά την προπόνηση και τις ιατρικές εξετάσεις», είπε ο Χιούλμαντ

Ένας άλλος παίκτης που συζητήθηκε στη συνέντευξη Τύπου ήταν ο Άξελ Ταπέ. Ο 18χρονος Γάλλος έχει παίξει τέσσερις επίσημους αγώνες για την U19 και σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ πριν λίγες ημέρες.

«Έχει κάνει ένα βήμα μπροστά με αυτές τις εμφανίσεις. Είμαστε ευχαριστημένοι με την εξέλιξή του. Δείχνει όλο και καλύτερος κάθε εβδομάδα. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα στο ποδόσφαιρο, οπότε θα δούμε», πρόσθεσε ο Δανός προπονητής.

Ο τερματοφύλακας της Μπάγερ Λεβερκούζεν Γιάνις Μπλάσβιχ, παραδέχθηκε ότι ένα από τα δυνατά σημεία των πρωταθλητών Ελλάδας είναι οι στημένες φάσεις:

«Οι στημένες φάσεις γίνονται επικίνδυνες όταν οι σέντρες είναι καλές και υπάρχουν ψηλοί, δυνατοί παίκτες μπροστά. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί με τον Ολυμπιακό. Αλλά είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Έχουμε επίσης παίκτες αυτού του επιπέδου. Χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση στην άμυνα από το πρώτο λεπτό, ώστε να διασφαλιστεί η πρόκριση».

Βασικός τερματοφύλακας πρώτης αυτή τη στιγμή, όταν ρωτήθηκε για έναν πιθανό ανταγωνισμό για τη θέση μετά την ανάρρωση του Μαρκ Φλέκεν, ο 34χρονος εξήγησε:

«Δεν σκέφτομαι τόσο μακριά. Επικεντρώνομαι σε αυτόν τον αγώνα του Champions League αυτή τη στιγμή και θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη σημαντικά καθήκοντα. Απλώς θέλω να βοηθήσω την ομάδα. γι' αυτό είμαι εδώ και εκεί επικεντρώνομαι πλήρως».