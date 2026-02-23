Ομάδες

Ρεάλ Μαδρίτης: Αποχωρεί ο Μάριο Χεζόνια - Οι δύο προοπτικές που εξετάζει ο Κροάτης
Οnsports Team 23 Φεβρουαρίου 2026, 17:56
EUROLEAGUE

Ο Μάριο Χεζόνια ενδέχεται να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι και να... κυνηγήσει την επιστροφή στο ΝΒΑ. Στο μυαλό του «Σούπερ Μάριο» και η Ντουμπάι.

Σύμφωνα με το «SER Radio», οι σχέσεις του Μάριο Χεζόνια με τον Σέρτζιο Σκαριόλο είναι πιθανό να οδηγήσουν τον Κροάτη φόργουορντ μακριά από τη Μαδρίτη το καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, το ισπανικό δημοσιεύμα αναφέρει πως ο Κροάτης φόργουορντ, που εκπροσωπείται πλέον από τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, κάνει σκέψεις επιστροφής στο NBA και θα ψαχτεί στην αγορά για να γυρίσει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Από εκεί και πέρα, στο μυαλό του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε πως υπάρχει και η Ντουμπάι.

Θυμίζουμε πως την τρέχουσα σεζόν ο «Σούπερ Μάριο» Χεζόνια έχει 12,6 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ ανά αγώνα στην Euroleague.



