«Συμφωνία Ίντερ με Σιμεόνε»
Onsports Team 23 Φεβρουαρίου 2026, 11:26
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Συμφωνία Ίντερ με Σιμεόνε»

Σενάριο «βόμβα» από ισπανικό μέσο ενημέρωσης που θέλει τον Ντιέγκο Σιμεόνε να έχει συμφωνήσει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ίντερ.

«Φωτιά» στην Ατλέτικο Μαδρίτης βάζει δημοσίευμα. Σύμφωνα με το «El Chiringuito de Jugones», το μέλλον του Ντιέγκο Σιμεόνε θα μπορούσε να βρίσκεται μακριά από την ισπανική πρωτεύουσα, μετά την ολοκλήρωση της σεζόν.

Μετά από 15 χρόνια παρουσίας στοπν πάγκο της Ατλέτικο ο Αργεντίνος προπονητής φέρεται να έχει συμφωνήσει σε όλα με τον ιταλικό σύλλογο. 

Όπως αναφέρεται, ο Σιμεόνε φέρεται να έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με την Ίντερ, ένα σενάριο έκπληξη, εξαιτίας της θέσης των «νερατζούρι» στο πρωτάθλημα (+10 από τη δεύτερη Μίλαν). O Ντιέγκο Σιμεόνε έχει ισχυρούς δεσμούς με την Ίντερ, στην οποία είχε αγωνιστεί από το 1997 έως το 1999.
 



