Παρτιζάν: Επιστρέφει και επίσημα στα παρκέ ο Οσετκόφσκι
Η FIBA επιβεβαίωσε την προσωρινή άρση του Ντίλαν Οσετκόφσκι, με τον 29χρονο να επιστρέφει και επίσημα στην Παρτίζαν.
Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι επιστρέφει και επίσημα στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα της Παρτίζαν, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Βελιγραδίου.
Όπως έγινε γνωστί από τη διοίκηση της Παρτιζάν, η FIBA επιβεβαίωσε την προσωρινή άρση του 29χρονου παίκτη, ο οποίος τίθεται πλέον και πάλι στη διάθεση του προπονητή του για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις του συλλόγου του Βελιγραδίου.
Dilan Osetkovski se vraća u tim Partizana!✊?⚫️⚪️— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) February 23, 2026
Dilan Osetkovski će ponovo igrati za Partizan Mozzart Bet. Pravni zastupnici igrača su isposlovali privremenu meru po kojoj je suspenzija ukinuta, što je potvrđeno i od strane FIBA. Praktično, to znači da više ne postoje prepreke… pic.twitter.com/jD8NbSbI4e