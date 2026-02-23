Ομάδες

Παρτιζάν: Επιστρέφει και επίσημα στα παρκέ ο Οσετκόφσκι
ONSPOrts Team 23 Φεβρουαρίου 2026, 11:59
Παρτιζάν: Επιστρέφει και επίσημα στα παρκέ ο Οσετκόφσκι

Η FIBA επιβεβαίωσε την προσωρινή άρση του Ντίλαν Οσετκόφσκι, με τον 29χρονο να επιστρέφει και επίσημα στην Παρτίζαν.

Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι επιστρέφει και επίσημα στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα της Παρτίζαν, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Βελιγραδίου.

Όπως έγινε γνωστί από τη διοίκηση της Παρτιζάν, η FIBA επιβεβαίωσε την προσωρινή άρση του 29χρονου παίκτη, ο οποίος τίθεται πλέον και πάλι στη διάθεση του προπονητή του για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις του συλλόγου του Βελιγραδίου. 

 



