Αθλητικές μεταδόσεις (23/02): Πού θα δείτε το Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

AP Photo/Dave Thompson

Οnsports Τeam

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Καθαράς Δευτέρας (23/02).

Παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον περιλαμβάνει το σημερινό (23/02) τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία μαζί με τη λαγάνα του να απολαύσουν κι αγώνες από την Premier League, τη LaLiga και τη Serie A. Η αναμέτρηση που τραβάει τα περισσότερα βλέμματα έρχεται από την Αγγλία, όπου η Έβερτον υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: