Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος που άναψε φωτοβολίδα έξω από το γήπεδο
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 23 Φεβρουαρίου 2026, 12:40
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος που άναψε φωτοβολίδα έξω από το γήπεδο

Ο 23χρονος άναψε τη φωτοβολίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να ακρωτηριαστεί.

Σοβαρός τραυματισμός 23χρονου οπαδού σημειώθηκε χθες, Κυριακή, στο γήπεδο Opap Αρένα στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και του Λεβαδειακού.

Ειδικότερα, μετά το τέλος του αγώνα, ο 23χρονος άναψε φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να ακρωτηριαστεί, χάνοντας το ένα του δάχτυλο.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και στη συνέχεια συνελήφθη, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κωνσταντίνος Καρέτσας: Γλίτωσε τα χειρότερα μετά το χτύπημα στο κεφάλι
11 λεπτά πριν Κωνσταντίνος Καρέτσας: Γλίτωσε τα χειρότερα μετά το χτύπημα στο κεφάλι
ΜΠΑΣΚΕΤ
Σπανούλης: «Είπα στους παίκτες ότι αν συνεχίσουν έτσι θα φύγω»
41 λεπτά πριν Σπανούλης: «Είπα στους παίκτες ότι αν συνεχίσουν έτσι θα φύγω»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αλμέιδα: «Αν έπρεπε να αποβληθώ για να αρχίσει η ομάδα να κερδίζει, τότε δεν θα επιστρέψω»
1 ώρα πριν Αλμέιδα: «Αν έπρεπε να αποβληθώ για να αρχίσει η ομάδα να κερδίζει, τότε δεν θα επιστρέψω»
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος που άναψε φωτοβολίδα έξω από το γήπεδο
2 ώρες πριν ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος που άναψε φωτοβολίδα έξω από το γήπεδο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved