Τότεναμ: Τιμώμενο πρόσωπο ο Ντέλε Άλι στο ντέρμπι με την Άρσεναλ

Onsports Team

Τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Τότεναμ, ο Ντέλε Άλι επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά όχι ως παίκτης: ο σύλλογος αποφάσισε να τον προσκαλέσει στο λονδρέζικο ντέρμπι εναντίον της Άρσεναλ, όπως εξηγείται στην ανακοίνωσή του.

Αυτή είναι μια σημαντική χειρονομία ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι ο 29χρονος μέσος υπέφερε από σοβαρή κατάθλιψη τα τελευταία χρόνια. Έχοντας σταματήσει την καριέρα του μετά από μια σειρά ανεπιτυχών περιόδων σε Έβερτον, Μπεσίκτας και Κόμο, ο Ντέλε Άλι, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ομάδα, αναμένεται να λάβει φόρο τιμής από τους οπαδούς.

Θεωρούμενος ως ένας από τους πιο δημοφιλείς παίκτες της σύγχρονης εποχής, ο επιθετικός μέσος κέρδισε τις καρδιές των οπαδών της Τότεναμ κατά τη διάρκεια των επτά χρόνων του στην ομάδα, από το 2015 έως το 2022.

Απόδειξη αυτού είναι ότι το τραγούδι "We've got Dele…" ήταν το πρώτο που τραγούδησαν οι οπαδοί στο νέο γήπεδο πριν από τον εναρκτήριο αγώνα εναντίον της Κρίσταλ Πάλας, τον Απρίλιο του 2019. Οι οπαδοί θα έχουν άλλη μια ευκαιρία να του τραγουδήσουν στο ημίχρονο της Κυριακής, μια στιγμή που αναμφίβολα θα ξαναφέρει στη μνήμη του διεθνή μέσου μερικές αναμνήσεις από τα χρόνια του στην Τότεναμ.