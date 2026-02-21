Ομάδες

Final 8: Όλα δείχνουν πως θα παίξει στον τελικό ο Μιλουτίνοφ
Onsports Team 21 Φεβρουαρίου 2026, 00:53
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός

Final 8: Όλα δείχνουν πως θα παίξει στον τελικό ο Μιλουτίνοφ

Ο Σέρβος παρά τον τραυματισμό του στον αντίχειρα αναμένεται να είναι στη διάθεση του Μπαρτζώκα για τον μεγάλο τελικό.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα στον ημιτελικό του Final 8 με το Μαρούσι. Ο Σέρβος παρά τον τραυματισμό του προπονήθηκε την Παρασκευή (20/2) και οι ενοχλήσεις δεν μοιάζουν ικανές να του στερήσουν τη συμμετοχή στον αγώνα. Έτσι όλα δείχνουν πως θα αγωνιστεί, φορώντας κηδεμόνα στο τραυματισμένο του δάχτυλο.

Την τελική απόφαση θα πάρει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έχοντας δικαίωμα να δηλώσει την εξάδα των ξένων μέχρι το μεσημέρι πριν το ματς (14:00).

Μένει να φανεί τι θα γίνει και με τον Τζόουνς που επίσης έχει πρόβλημα τραυματισμού. Σε κάθε περίπτωση δύο σέντερ θα είναι στην εξάδα των ξένων και από εκεί και πέρα θα δηλωθούν τέσσερις ακόμη από τους Μόρις, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς.

 



