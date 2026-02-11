Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η κατάρα του μαλλιού - Το εντυπωσιακό timelapse βίντεο της μεταμόρφωσης

Οnsports Team

Βίντεο καταγράφει την αλλαγή στην εμφάνισή του Φρανκ Ίλετ από την ημέρα που έβαλε το ιδιότυπο στοίχημα με την ομάδα του

Ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετό για να αποτυπώσει με τον πιο γλαφυρό τρόπο την αγωνιστική αστάθεια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Ο λόγος για το εντυπωσιακό timelapse που δημοσίευσε ο Φρανκ Ίλετ, γνωστός πλέον ως «The United Strand», το οποίο καταγράφει την αλλαγή στην εμφάνισή του από την ημέρα που έβαλε το ιδιότυπο στοίχημα με την ομάδα του.

Ο νεαρός φίλαθλος, ο οποίος ξεκίνησε την πρόκληση τον Οκτώβριο του 2024 με κοντοκουρεμένο μαλλί, εμφανίζεται στο βίντεο να μεταμορφώνεται σταδιακά καθώς οι μήνες περνούν και το πολυπόθητο σερί των πέντε νικών δεν έρχεται. Μέσα από τη γρήγορη εναλλαγή των καρέ, ο θεατής παρακολουθεί τα μαλλιά του να μακραίνουν ανεξέλεγκτα, φτάνοντας πλέον τα 25 εκατοστά, ενώ παράλληλα αποτυπώνεται στο πρόσωπό του η αγωνία και η ελπίδα που εναλλάσσονταν κάθε αγωνιστική εβδομάδα.

Κάθε δευτερόλεπτο του timelapse αντιστοιχεί σε εβδομάδες απογοητεύσεων, ισοπαλιών και χαμένων ευκαιριών, με τον Ίλετ να παραμένει πιστός στην υπόσχεσή του να μην επισκεφθεί κουρείο μέχρι η ομάδα να σταθεροποιήσει την απόδοσή της.

Χθες έφτασε πιο κοντά από ποτέ, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκονταν μία μόλις νίκη μακριά από την επίτευξη του στόχου. Τελικά δεν τα κατάφερε και η πρόκληση συνεχίζεται...