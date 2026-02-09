Μπαρτσελόνα: Ο Λαπόρτα παραιτήθηκε από την προεδρία των «μπλαουγκράνα» - Διαβάστε τον λόγο

AP Photo/Altaf Qadri

Onsports Team

Ο Ζοάν Λαπόρτα υπέβαλε την παραίτησή του από την προεδρία της Μπαρτσελόνα, προκειμένου να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στις επερχόμενες εκλογές.

Ο Καταλανός παράγοντας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη θέση του προέδρου, ώστε να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 15 Μαρτίου.

Την παραίτησή τους υπέβαλαν παράλληλα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό να είναι και αυτά υποψήφια στις επικείμενες εκλογικές διαδικασίες.

Μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, η Μπαρτσελόνα θα λειτουργεί με προσωρινή διοίκηση, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των υποχρεώσεων της ομάδας.