Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ με ΠΑΟΚ ο Τουμπά - Στο νοσοκομείο ο Αλγερινός στόπερ
Οnsports Team 02 Φεβρουαρίου 2026, 16:39
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ με ΠΑΟΚ ο Τουμπά - Στο νοσοκομείο ο Αλγερινός στόπερ

Ο Αχμέντ Τουμπά ταλαιπωρείται από πνευμονία και εισήχθη προληπτικά στο νοσοκομείο - Νοκ άουτ από τον ημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και πιθανότατα και από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. 

Ξαφνικό πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό, δύο μέρες πριν από τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και γενικότερο πριν από ένα πολύ κρίσιμο δεκαήμερο με σπουδαία ματς σε Κύπελλο και πρωτάθλημα.

Ο Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις προηγούμενες ημέρες, εισήχθη στο νοσοκομείο με πνευμονία.

Η κατάσταση του στόπερ του «τριφυλλιού», είναι ελεγχόμενη, ωστόσο προληπτικά θα παραμείνει για δύο ημέρες στο νοσοκομείο, προκειμένου να αναρρώσει πλήρως και να μην κινδυνεύσει με υποτροπή.

Κάτι που σημαίνει πως δεδομένα χάνει τον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, αλλά και πιθανότατα το ντέρμπι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό για τη Super League.


