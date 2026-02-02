Κηφισιά: Ενίσχυση στο κέντρο με τον Μπένι

Onsports Team

Η Κηφισιά ενίσχυσε τη μεσαία γραμμή της, καθώς ανακοίνωσε τη Δευτέρα (02/02) την απόκτηση του 28χρονου, Μπερνάρντο Σόουζα Περέιρα Μπρίτες Μαρτίνς, γνωστού ως Μπένι.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Bernardo Sousa Pereira Brites Martins, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος.

Γεννημένος στις 4 Δεκεμβρίου 1997, ο Bernardo Sousa Pereira Brites Martins ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της FC Porto για να ακολουθήσουν η FC Foz, η Rio Ave FC και η Leixões FC.

Σε ηλικία 22 ετών εντάχθηκε στη Benfica B’ με την οοία αγωνίστηκε για έξι μήνες, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Paços Ferreira, της Chaves και της SC Covilhã.

Ακολούθησε μια σπουδαία διετία στη UD Vilafranquense, με την οποία είχε 55 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Το 2023/24 αγωνίστηκε στην AVS Futebol με 6 γκολ και 5 ασίστ σε 39 αναμετρήσεις, γεγονός που έφερε τη μεταγραφή στη Moreirense FC.

Εκεί έμεινε για ενάμιση χρόνο, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο με 6 γκολ και 4 ασίστ σε 50 συμμετοχές. Ο Bernardo Sousa Pereira Brites Martins αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη Moreirense FC και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2027».