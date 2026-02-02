Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Ξανά στις πισίνες η γυναικεία ομάδα πόλο μετά από 28 χρόνια
Οnsports Team 02 Φεβρουαρίου 2026, 17:52
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ξανά στις πισίνες η γυναικεία ομάδα πόλο μετά από 28 χρόνια

Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να εκπροσωπηθεί ξανά και στο γυναικείο πόλο!

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού ΑΟ:

«Ώρα επιστροφής για τη γυναικεία ομάδα πόλο του «τριφυλλιού» που συστάθηκε και ξεκινάει προετοιμασία για το πρωτάθλημα της Εθνικής Κατηγορίας (Τρίτη ουσιαστικά κατηγορία).

Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και έπειτα από περίπου 28 χρόνια η γυναικεία ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού θα ξαναμπεί σε αγωνιστική δράση.

Το "τριφύλλι" ενισχύθηκε σημαντικά και θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει την άνοδο».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: «Η ποδοσφαιρική κοινότητα στάθηκε ενωμένη - Ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό»
5 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: «Η ποδοσφαιρική κοινότητα στάθηκε ενωμένη - Ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό»
EUROLEAGUE
Ταβάρες: «Κλασικό ζευγάρι το Παναθηναϊκός-Ρεάλ, κλειδί θα είναι η άμυνα»
25 λεπτά πριν Ταβάρες: «Κλασικό ζευγάρι το Παναθηναϊκός-Ρεάλ, κλειδί θα είναι η άμυνα»
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Βίντεο της Ένωσης με 21 λάθη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - «Μακελειό από τον Μάκελι»
53 λεπτά πριν ΑΕΚ: Βίντεο της Ένωσης με 21 λάθη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - «Μακελειό από τον Μάκελι»
EUROLEAGUE
Βίρτους Μπολόνια: Ρήξη μηνίσκου ο Αλεσάντρο Παγιόλα
1 ώρα πριν Βίρτους Μπολόνια: Ρήξη μηνίσκου ο Αλεσάντρο Παγιόλα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved