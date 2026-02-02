Παναθηναϊκός: Ξανά στις πισίνες η γυναικεία ομάδα πόλο μετά από 28 χρόνια

Οnsports Team

Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να εκπροσωπηθεί ξανά και στο γυναικείο πόλο!

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού ΑΟ:

«Ώρα επιστροφής για τη γυναικεία ομάδα πόλο του «τριφυλλιού» που συστάθηκε και ξεκινάει προετοιμασία για το πρωτάθλημα της Εθνικής Κατηγορίας (Τρίτη ουσιαστικά κατηγορία).

Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και έπειτα από περίπου 28 χρόνια η γυναικεία ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού θα ξαναμπεί σε αγωνιστική δράση.

Το "τριφύλλι" ενισχύθηκε σημαντικά και θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει την άνοδο».