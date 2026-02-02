Ολυμπιακός: Η Λιόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάρεμτσουκ - Τα οικονομικά δεδομένα του deal

Οnsports Team

Παίκτης της Λιόν με κάθε επισημότητα είναι από το απόγευμα της Δευτέρας (2/2) ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Η Λιόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο Ουκρανός φορ θα συνεχίσει με κάθε επισημότητα την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Γαλλίας, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η ομάδα της Ligue 1.

Ο Γιάρεμτσουκ δόθηκε δανεικός στην Λιόν από τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της σεζόν με ενοίκιο ύψους 1,5 εκατομμύριων ευρώ, ενώ στην συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς στα 5 εκατ. ευρώ, όπως γνωστοποίησε η γαλλική ομάδα.

Η ανακοίνωση των «Λιονέ»:

«Η Ολιμπίκ Λιόν ανακοινώνει με χαρά την απόκτηση του Ουκρανού διεθνούς επιθετικού Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έως τις 30 Ιουνίου 2026, με τη μορφή δανεισμού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και οψιόν αγοράς στα 5 εκατ. ευρώ.

Γεννημένος το 1995 στο Λβιβ, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ διαθέτει αποδεδειγμένη παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Ντιναμό Κιέβου το 2016, πριν καθιερωθεί στην Γκεντ μεταξύ 2017 και 2021, όπου σημείωσε 61 γκολ σε 152 αγώνες.

Μετά τα περάσματά του από την Μπενφίκα και την Κλαμπ Μπριζ, ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ αγωνίστηκε ως δανεικός στη Βαλένθια, πριν ενταχθεί στον Ολυμπιακό το 2024, όπου κατέκτησε τρεις τίτλους (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ).

Σταθερά αποδοτικός στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και αρκετές σεζόν, μετρά πάνω από 400 επαγγελματικές συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων 65 εμφανίσεων με την εθνική Ουκρανίας, με την οποία συμμετείχε μεταξύ άλλων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο επιθετικός ύψους 1,91 μ., που έχει πετύχει 117 γκολ στην καριέρα του, έρχεται στη Λιόν για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή και να προσφέρει την πολύτιμη εμπειρία του στον Πάουλο Φονσέκα, ενόψει μιας απαιτητικής περιόδου με διαδοχικές υποχρεώσεις σε τρεις διοργανώσεις.»

Στις πρώτες του δηλώσεις ο πρώην πλέον παίκτης του Ολυμπιακού ανέφερε: «Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που συναντώ ξανά τον Κλίντον (Μάτα), με τον οποίο παίξαμε μαζί στην Μπριζ.

Γνωρίζω επίσης καλά τον Πάουλο Φονσέκα. Η ατμόσφαιρα στο "Groupama Stadium" χθες το βράδυ με εντυπωσίασε αμέσως και ανυπομονώ ήδη να αγωνιστώ μπροστά σε όλους τους φιλάθλους».