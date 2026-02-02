Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βίρτους Μπολόνια: Ρήξη μηνίσκου ο Αλεσάντρο Παγιόλα
Οnsports Team 02 Φεβρουαρίου 2026, 20:11
EUROLEAGUE

Βίρτους Μπολόνια: Ρήξη μηνίσκου ο Αλεσάντρο Παγιόλα

Σοκ για τον Αλεσάντρο Παγιόλα και τη Βίρτους Μπολόνια.

O αρχηγός της ιταλικής ομάδας διεγνώσθη με ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ουσιαστικά, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν υπολογίζει για το υπόλοιπο της σεζόν στον Ιταλό γκαρντ.

Στη σχετική ενημέρωση από τη Βίρτους αναφέρεται:

«Η Βίρτους Παλακανέστρο Μπολόνια ανακοινώνει ότι ο Αλεσάντρο Παγιόλα, λόγω επίμονου πόνου και λειτουργικών περιορισμών στο αριστερό γόνατο, υποβλήθηκε σε περαιτέρω ειδικές εξετάσεις, οι οποίες αποκάλυψαν ρήξη στον εξωτερικό μηνίσκο. Κατά συνέπεια, ο παίκτης θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες. Ο χρόνος ανάρρωσης θα καθοριστεί μετά την επέμβαση».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: «Η ποδοσφαιρική κοινότητα στάθηκε ενωμένη - Ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό»
4 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: «Η ποδοσφαιρική κοινότητα στάθηκε ενωμένη - Ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό»
EUROLEAGUE
Ταβάρες: «Κλασικό ζευγάρι το Παναθηναϊκός-Ρεάλ, κλειδί θα είναι η άμυνα»
24 λεπτά πριν Ταβάρες: «Κλασικό ζευγάρι το Παναθηναϊκός-Ρεάλ, κλειδί θα είναι η άμυνα»
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Βίντεο της Ένωσης με 21 λάθη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - «Μακελειό από τον Μάκελι»
52 λεπτά πριν ΑΕΚ: Βίντεο της Ένωσης με 21 λάθη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - «Μακελειό από τον Μάκελι»
EUROLEAGUE
Βίρτους Μπολόνια: Ρήξη μηνίσκου ο Αλεσάντρο Παγιόλα
1 ώρα πριν Βίρτους Μπολόνια: Ρήξη μηνίσκου ο Αλεσάντρο Παγιόλα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved