Βίρτους Μπολόνια: Ρήξη μηνίσκου ο Αλεσάντρο Παγιόλα

Οnsports Team

Σοκ για τον Αλεσάντρο Παγιόλα και τη Βίρτους Μπολόνια.

O αρχηγός της ιταλικής ομάδας διεγνώσθη με ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ουσιαστικά, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν υπολογίζει για το υπόλοιπο της σεζόν στον Ιταλό γκαρντ.

Στη σχετική ενημέρωση από τη Βίρτους αναφέρεται:

«Η Βίρτους Παλακανέστρο Μπολόνια ανακοινώνει ότι ο Αλεσάντρο Παγιόλα, λόγω επίμονου πόνου και λειτουργικών περιορισμών στο αριστερό γόνατο, υποβλήθηκε σε περαιτέρω ειδικές εξετάσεις, οι οποίες αποκάλυψαν ρήξη στον εξωτερικό μηνίσκο. Κατά συνέπεια, ο παίκτης θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες. Ο χρόνος ανάρρωσης θα καθοριστεί μετά την επέμβαση».