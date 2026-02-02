Ομάδες

Ταβάρες: «Κλασικό ζευγάρι το Παναθηναϊκός-Ρεάλ, κλειδί θα είναι η άμυνα»
Οnsports Team 02 Φεβρουαρίου 2026, 21:03
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ταβάρες: «Κλασικό ζευγάρι το Παναθηναϊκός-Ρεάλ, κλειδί θα είναι η άμυνα»

Ο Έντι Ταβάρες μίλησε για το επικείμενο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens.

Αναλυτικά όσα είπε ο έμπειρος σέντερ των Μαδριλένων:

«Ανυπομονούμε για το παιχνίδι. Θέλουμε μια εκτός έδρας νίκη με σταθερή απόδοση για 40 λεπτά. Είναι αλήθεια πως είναι πολύ δύσκολο να νικήσεις εκτός έδρας στην Euroleague, αλλά αυτά τα αποτελέσματα σε ανεβάζουν στην κορυφή. Θα προσπαθήσουμε για τη νίκη, που θα είναι πολύ σημαντική για εμάς.

Ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ δημιουργούν ένα από τα πιο κλασικά ζευγάρια της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός παίζει πάντα καλά στην έδρα του και ξέρουμε πως είναι δύσκολα εκεί τα πράγματα. Περιμένουμε όπως πάντα κλειστό παιχνίδι μέχρι το τέλος. Θα είναι δύσκολο να νικήσουμε, αλλά αν κάνουμε καλά αυτά που πρέπει, μείνουμε συγκεντρωμένοι και εκτελέσουμε το πλάνο του προπονητή μας, θα έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε.

Φυσικά, η άμυνα θα είναι το κλειδί. Όταν παίζουμε καλή άμυνα και παίρνουμε τα ριμπάουντ, αποκτούμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στο παιχνίδι μας και παίζουμε καλύτερα στην επίθεση».



