Επίσημο: Η EuroLeague ανακοίνωσε την ημερομηνία διάθεσης των εισιτηρίων για το Final 4 της Αθήνας

Μέσα στον Φεβρουάριο, ανοίγει η αγορά των εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague στο Telekom Center Athens.

Τον Μάιο, η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα χτυπάει στην Αθήνα.

Εκεί, όπου θα λάβει χώρα το Final Four της EuroLeague, στο υπερσύγχρονο «Telekom Center Athens».

H ζήτηση για τα εισιτήρια είναι μεγάλη και πλέον έγινε γνωστή και η ημερομηνία διάθεσής τους.

Η EuroLeague Basketball, με επίσημη ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε πως αυτή θα ξεκινήσει στις 11 του Φεβρουαρίου.

Για πρώτη φορά στα πρόσφατα χρόνια, η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει σε τέσσερις διαφορετικές φάσεις, με περιορισμένη πρόσβαση όσων αφορά τους αριθμούς σε κάθε κύκλο κυκλοφορίας.

Οι τιμές κυμαίνοντας από τα 399 έως τα 952 ευρώ, ενώ ο κάθε φίλαθλος θα μπορεί να αγοράσει έως τέσσερα εισιτήρια, λόγω της μεγάλης ζήτησης που αναμενόμενα θα υπάρχει.

Η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε ότι η διάθεση των εισιτηρίων για το EuroLeague Final Four 2026 Αθήνα,, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Οι ημιτελικοί του EuroLeague Final Four 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00 τοπική ώρα (17:00 και 20:00 CEST), ενώ ο τελικός του Πρωταθλήματος θα ξεκινήσει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00 τοπική ώρα (20:00 CEST). Οι φίλαθλοι που θα εξασφαλίσουν εισιτήρια θα έχουν επίσης πρόσβαση στον τελικό του adidas NextGen EuroLeague (18:00 τοπική ώρα, 17:00 CEST), ο οποίος θα αντικαταστήσει για πρώτη φορά τον παραδοσιακό αγώνα για την τρίτη θέση στο Telekom Center Athens, πριν από τον τελικό της EuroLeague.

Για πρώτη φορά, και ενόψει της εξαιρετικά υψηλής ζήτησης που αναμένεται, τα εισιτήρια του Final Four θα διατεθούν στο κοινό σε τέσσερις φάσεις. Κάθε φάση θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε διάφορες κατηγορίες τιμών, δίνοντας στους φιλάθλους πολλαπλές ευκαιρίες αγοράς και εξασφαλίζοντας ευρύτερη πρόσβαση».